Schimbare radicală la Google - Ce se va întâmpla cu datele GPS ale utilizatorilor Google a anuntat ca, in curand, istoricul navigarii din aplicatia Maps va fi salvat local, pe telefonul utilizatorului. Pana acum, istoricul navigarii era tinut pe serverele companiei.Schimbarea are duble implicatii. Pe de o parte, prin stocarea locala a acestor date, se castiga la capitolul intimitate individuala. Pe de alta parte, compania americana scapa de obligatia de a raspunde la asa-numitele „mandate de geofence” impuse de fortele de ordine. Prin acest tip de mandate, politia sau alte institutii ale statelor cereau Google datele de localizare ale tuturor oamenilor care se aflau in zona… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

