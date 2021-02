Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" continua lucrarile de renovare la sediul principal, incepute in trecut, dar continuate cu finantare suplimentara in ultimii ani. De altfel, „Ziarul de Iasi" a scris despre procesul de reabilitare a Aulei Magna „Haralamb Vasiliu", care a fost decopertata integral de tot mobilierul si proiectata de la zero, intr-un concept modern. A fost intarita struc (...)