Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iși asuma raspunderea pe trei proiecte: legea bugetului stat, legea asigurarilor de stat și legea de corectare a OUG 114, a anunțat premierul Ludovic Orban, inainte ultimei ședințe de Guvern.

- Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, profesor la Facultatea de Drept a Univeristatii Bucuresti, afirma ca masura anuntata de PNL, privind interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat, nu are nicio sansa sa treaca de Parlament si CCR daca nu va introduce si cateva exceptii notabile, cum ar…

- Doar in acest an, pana in iunie, 41 de teroristi condamnati au fost pusi in libertate, plus 12 suspecti care erau in detentie fara a primi inca un verdict, a precizat Ministerul britanic al Internelor (Home Office). In total, in perioada iunie 2012 - iunie 2019 au fost eliberati din inchisoare…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Guvernul PNL „are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor”, asa incat Executivul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Legi recursului compensatoriu, daca modificarea nu se va putea face prin Parlament. De asemenea, se va asuma raspunderea pentru…

- Stare de alerta in Marea Britanie. Podul din Londra a fost evacuat dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in mulțime. Polițiștii au impușcat un suspect. Poliția a oferit primele informații despre incident.