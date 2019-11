Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea bucurestenii au avut probleme cu apa calda si caldura din cauza unei avarii la CTE Grozavesti, care intre timp a fost remediata. Rares Bogdan si-a exprimat revolta ca situatia treneaza de prea mult timp, reprosandu-i lui Firea banii investiti in alta parte, dar nu si-a uitat nici colegii,…

- "Ce-i porcaria asta, doamna Firea? Cum e posibil sa nu aiba oamenii din București caldura și apa calda de trei saptamani?? Mai ramane sa le taiați curentul și intoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! Dupa 30 de ani, oamenii stau iar in frig? Va laudați cu cel mai mare targ de Craciun din Europa,…

- Dupa ce si-au instalat propriul guvern si au castigat din nou Presedintia Romaniei, liberalii trec la lupte interne. Doi dintre potentialii candidati la Primaria Capitalei se contreaza pe Facebook, pornind de la situatia avariilor la sistemul de termoficare a Bucurestiului."Ce-i porcaria asta,…

- Doua masini au cazut duminica seara intr-o groapa ce ar fi fost nesemnalizata, in sectorul 6 al Capitalei, unde sunt lucrari ale RADET. Potrivit consilierului general Ciprian Ciucu, nu au fost inregistrate victime. „Firea, lasati sarbatoarea in seara asta! Vedeti ce ispravi ce mai face RADET in mandatul…

- Gabriela Firea a precizat, vineri, ca și Viorica Dancila este om, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis a anunțat ca se va intalni in campania pentru prezidențiale cu oamenii, insa refuza dezbaterea cu fostul premier, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan o inchide pe Viorica…

- Pancartele au fost ridicate de consilieri in timpul dezbaterii pe primul proiect de hotarare legat de delegarea serviciilor RADET catre Compania Municipala Termoenergetica. Spiritele s-au incis in momentul in care opoziția liberala a cerut mai multe explicații pe subiectul falimentului regiei de termoficare.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a avut un schimb de replici, marți, in ședința CGMB, cu Ciprian Ciucu, consilier PNL, dupa ce acesta din urma a afirmat ca Primaria nu a facut nimic pentru a imbunatați serviciul de taxi din București.„Serviciul de taxi din București este o rușine. Cand vin…

- Ședința de azi, 29 august 2019, a Consiliului Local Satu Mare s-a desfașurat pașnic – cu o excepție notabila. S-au votat, fara controverse, printre altele, proiectele de hotarari referitoare la atribuirea numelui regretatului Rudolf Fatyol pentru parculețul de langa Turnul Pompierilor din municipiul…