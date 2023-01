Schi alpin: Recordul legendarei Lindsey Vonn a fost egalat

Stiri pe aceeasi tema

- Mikaela Shiffrin mai are nevoie de o singura victorie in Cupa Mondiala pentru a o egala pe compatrioata sa, care s-a impus in 82 de curse inainte de a se retrage Un record de referința al schiului alpin va cadea in acest sezon. Responsabila este americanca Mikaela Shiffrin, 27 de ani, care in sezonul…

- Mikaela Shiffrin, vedeta americana a schiului alpin, a obtinut a 80-a sa victorie in Cupa Mondiala, joi in slalomul feminin de la Semmering (Austria), atingand astfel o bariera legendara in acest sport, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Argentina a urcat un loc pana pe locul doi in ultimul clasament FIFA, dupa victoria de la Cupa Mondiala din Qatar, dupa marea rivala Brazilia, in timp ce Marocul, surpriza turneului, a inregistrat o evoluție semnificativa și este pe punctul de a intra in

- Florin Raducioiu (52 de ani) imparte un record senzațional cu argentinianul Lionel Messi (35 de ani) și cu francezul Kylian Mbappe (24 de ani). Finala Campionatului Mondial, caștigata de Argentina in fața Franței dupa executarea loviturilor de departajare, a reprezentat și un duel intre Lionel Messi…

- Lionel Messi a atins un nou record, egaland numarul de prezențe deținut de germanul Lothar Matthaus, inca din 1998. Argentinianul a jucat cea de-a 25-a partida la Cupele Mondiale, in semifinala caștigata impotriva Croației, la CM 2022 din Qatar.

- Au declansat infernul! Imagini absolut dementiale de la Cupa Mondiala 2022. Mii de oameni au sarnatorit pe strazi victoria fabuloasa a favoritilor din Qatar. Vezi AICI imagini fanuloase de pe strazi cu ultrasii care au dat foc la tara pur si simplu.... Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- FIFA a multumit fanilor japonezi care au curatat stadionul si fotbalistilor care au lasat vestiarul impecabil dupa meciul cu Germania, castigat, scor 2-1, la Cupa Mondiala. La incheierea meciului de pe Khalifa International Stadium, japonezii au strans hartii, pet-uri si alte obiecte lasate de fani.…

- Jucatorul argentinian al AS Roma, Paulo Dybala, s-a accidentat duminica in victoria echipei sale impotriva Lecce (2-1). Antrenorul sau Jose Mourinho se teme de o accidentare grava care l-ar putea impiedica sa joace la urmatoarea Cupa Mondiala din Qatar. Paulo Dybala, autor a cinci goluri si doua pase…