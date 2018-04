Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Bayern Munchen a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 6-0, echipa Borussia Dortmund, intr-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Germaniei, in care Robert Lewandowski a inscris de trei ori.Lewandowski a marcat in minutele 5, 44 si 87. Celelalte goluri au fost marcate…

- Bayern Munchen și Borussia Dortmund joaca ACUM in derby-ul etapei cu numarul din Bundesliga. Partida nu este la TV in Romania și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. live de la 19:30 Bayern Munchen - DortmundliveTEXT AICI Echipele de start Bayern Munchen are inca un sezon de vis sub comanda…

- Bayern Munchen nu are nicio intentie sa-l vanda la vara pe atacantul polonez Robert Lewandowski, in ciuda interesului manifestat de Real Madrid si de Manchester United, a anuntat presedintele campioanei Germaniei, Karl-Heinz Rummenigge. In varsta de 29 de ani, Lewandowski a sosit la Bayern in 2014,…

- Borussia Dortmund și-a luat azi revanșa in fața propriilor suporteri dupa eliminarea dureroasa din optimile Europa League, cand a fost invinsa de Salzburg. Borussia a jucat pe teren propriu cu Hannover și a obținut victoria care o ajuta sa revina pe locul 3 in Budesliga. Dortmund s-a impus cu 1-0, grație…

- In ultimii ani, echipele romanesti au avut rezultate din ce in ce mai slabe pe plan european, lucru care a contribuit la pierderea identitatii fotbalului romanesc in Europa. In ultimele sase sezoane, Romania a fost reprezentata de maximum doua echipe in grupele celor mai importante competitii intercluburi…

- RB Leipzig și Borussia Dortmund auu terminat nedecis, scor 1-1 (1-1) derbyul rundei a XXV-a din Bundesliga. Istoria partidei s-a scris in prima repriza cand s-au și marcat cele doua goluri ale confruntarii. Gazdele au inceput mai bine jocul și au deschis scorul grație reușitei lui Augustin din minutul…

- Borussia Dortmund, ocupanta locului secund in Bundesliga, a ratat ocazia de a-si mari avansul fata de urmaritoarele sale, fiind tinuta in sah pe teren propriu, scor 1-1, de formatia FC Augsburg, luni seara, in ultimul meci al etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Gazdele…

- Formatia Bayern Munchen a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Hoffenheim, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Germaniei, in care a revenit de la 0-2.Oaspetii au inscris prin Uth ‘3 si Gnabry ’12. Pentru Bayern Munchen au marcat Lewandowski ’21, Boateng…