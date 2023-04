Scene revoltătoare într-un spital din România: Pacienți din Reșița, aproape imobilizați, obligați să facă singuri curat - Motivul, incredibil Scene revoltatoare in Spitalul Județean Reșița. De mai multe zile, pacienții iși fac singuri curat in saloane di ncauza lipsei de angajați. Mai mult, infirmierele lipsesc, iar pacientii sunt ajutati fie de medici si asistente, fie se descurca pe cont propriu, scrie radioresita.ro .S-a ajuns in aceasta situație dupa ce angajatele de la cardiologie au intrat in concediu din cauza epuizarii, transmite Realitatea PLUS.Probleme sunt și pe secția de oncologie, unde este un deficit de personal. Asistentele de acolo nu mai fac fața volumului de munca ridicat.Chiar și așa, conducerea unitații medicale… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Transplantatilor din Romania a declarat pentru News.ro ca pacientii care au facut diferite tipuri de transplant trec prin momente dificile pentru ca fie gasesc foarte greu medicatia imunosupresoare esentiala dupa interventie, fie nu o gasesc deloc si atunci pacientii sunt nevoiti…

- Totul are loc dupa ce pacienții bolnavi sunt aduși dintr-un corp de cladire aflat la 2 kilometri, unde se trateaza bolile contagioase. Dar pentru ca nu exista lift, doi ingrijitori sunt nevoiți sa urce pe scari, cu targa sau caruciorul, pacienții imobilizați. Iar dupa terminarea investigațiilor medicale,…

- Romania a luat o decizie total opusa intențiilor exprimate pana in prezent in cazul lucrarilor de dragare facute de Ucraina pe canalul Bistroe. La aproape doua saptamani de la izbucnirea scandalului Bistroe, Romania cere amanarea masuratorilor de verificare al Bistroe, potrivit surselor Realitatea PLUS.Dupa…

- Romania a luat o decizie total opusa intențiilor exprimate pana in prezent in cazul lucrarilor de dragare facute de Ucraina pe canalul Bistroe. La aproape doua saptamani de la izbucnirea scandalului Bistroe, Romania cere amanarea masuratorilor de verificare al Bistroe, potrivit surselor Realitatea PLUS.Dupa…

- Romania a fost ocolita de cutremure majore in ultimii 20 de ani, insa in cazul unui seism cu magnitudine mare, Bucureștiul este cel mai vulnerabil oraș din țara. In cazul unui cutremur major, Bucureștiul este cel mai vulnerabil oraș din țara, iar sute de cladiri s-ar putea prabuși. Sunt aproape 400…

- Calvarul femeii de 85 de ani, din Constanța, s-a amplificat dupa ce a sunat la 112, pentru a se plange ca ingheața in casa. In loc sa primeasca un psiholog sau chiar un medic, cele doua angajatele ale Serviciului de Asistența Sociala din primaria Constanța care au venit sa o viziteze au vrut sa o trimita…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 11 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca nu exista probleme in spitale, deși cazurile de gripa si alte infectii virale respiratorii sunt tot mai numeroase. El a precizat ca sectiile destinate pacientilor aceste probleme sunt ocupate in proportie…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, șoferul unui autocar de model „Mercedes” a fost reținut, dupa ce funcționarii vamali au depistat in unitatea de transport tutun și țigari, nedeclarate organului vamal. Cazul a fost inregistrat la PTF Sculeni, scrie Realitatea.md . „Controlului a fost supus un autocar…