Scene ireale la Cupa Mondiala. Samuel Eto’o a agresat fizic un youtuber. Incidentul a fost filmat

Scene ireale la Cupa Mondială. Samuel Eto’o a agresat fizic un youtuber. Incidentul a fost filmat In prezent președintele federației de fotbal din Camerun, fostul fotbalist, Samuel Eto’o, a lovit un youtuber algerian, luni seara, dupa meciul Brazilia – Coreea de Sud, de la Cupa Mondiala din Qatar. Imaginile au ajuns in mediul online și s-au viralizat instant. Incidentul a avut loc in timp ce Samuel Eto’o se fotografia alaturi de suporteri brazilieni. Fostul fotbalist a fost a fost abordatbarbatul care avea o camera video, potrivit L’Equipe fiind vorba de youtuberul Sadouni SM. Enervat de intrebari, Samuel Eto’o s-a repezit catre el, i-a cerut explicații și a incercat sa il loveasca, fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prezent președintele federației de fotbal din Camerun, fostul fotbalist, Samuel Eto’o, a lovit un youtuber algerian, luni seara, dupa meciul Brazilia – Coreea de Sud, de la Cupa Mondiala din Qatar. Imaginile au ajuns in mediul online și s-au viralizat instant. Incidentul a avut loc in timp ce Samuel…

- Fostul fotbalist Samuel Eto’o, in prezent presedintele federatiei cameruneze, a agresat un youtuber algerian, luni seara, dupa meciul Brazilia – Coreea de Sud, de la Cupa Mondiala, potrivit news.ro.In timp ce se fotografia alaturi de suporteri brazilieni, Eto’o a fost abordat de barbatul care avea…

- Coreea de Sud a parasit CM de fotbal in optimi, faza a competiției unde asiaticii au fost invinși categoric, scor 4-1, de Brazilia. La finalul partidei, Paulo Bento a anunțat ca nu va mai continua pe banca tehnica a asiaticilor.

- Principala favorita a speciliastilor la castigarea Cupei Mondiale din Qatar, Brazilia a invins luni seara Coreea de Sud, in optimile de finala ale competitiei. Selecao a rezolvat meciul inca din prima repriza, scorul final fiind 4-1 (4-0), sudamericanii reducand turatiile dupa pauza.

- Olanda - Argentina și Franța - Anglia sunt super-duelurile stabilite deja pentru sferturile Campionatului Mondial, dar tabloul inca nu e inchis complet. Saptamana incepe cu alte doua dueluri interesante din optimile turneului final din Qatar. Japonia - Croația se joaca de la ora 17:00, in timp ce Brazilia…

- Brazilia, Franța și Argentina erau inainte de startul Mondialului din Qatar mari favorite la caștigarea competiției. Cele trei au obținut calificarea in optimi, faza a competiției unde vor da peste Coreea de Sud, Polonia, respectiv Australia.

- S-au stabilit deja primele 6 optimi de finala de la Campionatul Mondial din Qatar, iar azi se joaca ultimele 4 meciuri din grupe (Coreea de Sud - Portugalia și Ghana - Uruguay, grupa H, ora 17:00 | Camerun - Brazilia și Serbia - Elveția, grupa G, ora 21:00). Au ramas de disputat meciuri in grupele G…

- Țarile in care pot fugi rușii fara pașaport- Armenia (180 de zile)- Belarus (90 de zile)- Kargazstan (30 de zile + șase luni cu inregistrare de reședința)- Kazahstan (30 de zile fara inregistrare + 60 cu inregistrare de reședința)Țarile in care pot merge rușii cu pașaport, dar fara viza și cat timp…