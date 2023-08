Stiri pe aceeasi tema

- Foto din 17 mai 2019. Stan V. Cristea, Nicolae Oprea și Mariana Sipoș. La inițiativa prof. univ. dr. Nicolae Oprea, președintele Filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor din Romania, a avut loc, la Centrul Cultural Pitești, medalionul literar „In memoriam Marin Preda”. Despre viața și opera marelui scriitor…

- I-a fost dat poetei Elisaveta Novac sa cunoasca personal, de-a lungul vieții, mari scriitori romani, incepand cu Cezar Baltag, Gh. Tomozei, Marin Preda, Nichita Stanescu, Daniel Turcea, pana la Mircea Cartarescu. Pe scriitorii mai noi i-a cunoscut prin fiicele sale, tot poete, Catalina Novac și Fevronia…

- Foto-document, din 1987 sau 1988, in fața la Magazinul „Trivale”. Trei mari poeți, din generații diferite. Legendarul Octav Parvulescu (Pitești, 4 octombrie 1931 – Pitești, 7 ianuarie 1989), Constantin (Tita) Carstea (1961) și Aurel Sibiceanu (1 iunie 1955). Papa Octav iși asumase sarcina de a fi o…

- 26.04.2007, foto-document. A doua comisie de concurs pe care am numit-o pentru angajarea, la Centrul Cultural Pitești, a 8 instrumentiști. De menționat ca, pana la 1 iulie 2007, toți au funcționat ca salariați in cadrul Centrului Cultural Pitești, fiind mai apoi transferați, prin hotarare a Consiliului…

- Iarna 1971. Foto-document din arhiva lui Vasile Ghițescu. In imagine poeții Miron Cordun și Toma Biolan și corectorul Vasile Ghițescu. Tineri. Tocmai dadusera bun de tipar unui nou numar din revista de cultura ARGEȘ. Deloc de neglijat, in imagine apare și „Volga” redacției, pentru ca, in acea vreme,…

- 27 octombrie 2006, fosta ceainarie-librarie „Libraria Mea” din Pitești a lui Alexandru Știrbu. Lansare de carte organizata de catre Calin Vlasie prietenului sau și mare prozator, Gheorghe Craciun. A fost ultima carte publicata in timpul vieții de catre Gh. Craciun (1950-2007), și anume „Trupul știe…

- 13 mai 2017, Biblioteca Județeana Argeș. Academicianul Alexandru Boboc, specialist in filosofia germana de la Kant incoace (cartea sa „Kant și neokantianismul”, din 1968, a ramas nedepașita pana in prezent), acorda un interviu colegului de presa Constantin Pașol. Alexandru Boboc, in varsta de 87 de…

- 7 ianuarie 2005, Sf. Ion. Acțiunea „Ionii (pozitivi) ai culturii piteștene”. O intalnire de suflet, de rememorari, de cunoaștere reciproca, de stat la un pahar de vorba.De la stanga la dreapta: Ion Udeanu, contabilul-șef al Centrului Cultural Pitești de atunci, Ioan-Nelu Vișan, epigramist, prof. Ion…