Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 3 ani, din Harman, județul Brașov, a murit, duminica, intr-un accident stupid, provocat de propriul tata, care efectua manevra de mers cu spatele, in curtea casei. Polițiștii din Brașov au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 ca un baiat, in varsta de 3 ani,…

- Incidentul a avut loc pe strada București din Timișoara. Martorii au vazut cum femeia a traversat parcul din zona, dupa care au observat flacarile. Au chemat salvarea, iar femeia a ajuns la spital. La fața locului polițiștii au inceput ceretarile. „Numai ce a ajuns la noi, are arsuri pe 98% din suprafața…

- Scene de groaza s-au petrecut in urma cu puțin timp, in Capitala. O mașina de lux a ars in totalitate sub podul Baneasa. Incendiul s-a petrecut chiar sub pod, intr-o zona in care se aflau și alte mașini parcate. Din primele informații, se pare ca mașina fusese parcata cu puțin timp inainte sa izbucneasca…

- Un barbat beat la volan a lovit o femeie de 67 de ani, in satului Șipca, din stanga Nistrului, dupa care a plecat de la locul accidentului. Trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit de sateni, care au contactat reprezentanții legii, transmite Poliția din regiune.

- O soferita in stare de ebrietate ar fi incercat sa se sinucida, aruncandu-se cu masina in Lacul Ciric din Iasi. Femeia a fost salvata in ultimul moment de un politist aflat in zona care nu a stat prea mult pe ganduri și s-a aruncat in apa imbracat in uniforma.

- Martorii spun ca femeia a incercat sa se sinucida și consumase alcool inainte sa se urce la volan. Ea a fost adusa la mal teafara și nevatamata de un polițistul local care patrula in zona. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Polițistul nu a stat prea mult pe ganduri și…

- Scene de groaza la Manastirea Frumoasa din Iași. A fost gasit un picior de om ingropat intr-o punga de plastic, legata cu sarma. Acesta a fost gasit in urma unor lucrari. Polițiștii fac cercetari. Ramașite umane la Manastirea Frumoasa In cursul zilei de ieri, un apel la numarul de urgențe 112 anunța…

- O femeie care a fost luata de pe o strada din Craiova de doi barbati si fortata sa urce intr-un autoturism a fost salvata de un politist si un jandarm care se aflau in apropiere, alertati de strigatele femeii. Ei au reusit sa o scoata pe aceasta pe geam, desi soferul incerca sa plece cu masina, anunța…