- Dupa 12 etape disputate in Serie A, Napoli ocupa doar locul 7 in clasament, cu 19 puncte acumulate. Acest lucru i-a scos din minti pe suporterii echipei din sudul Italiei, care le-au declarat razboi fotbalistilor antrenati de Carlo Ancelotti.

- Meciul din Youth League, dintre Olympiakos U19 și Bayern Munchen U19 a fost oprit timp de jumatate de ora in minutul 84, dupa ce huliganii greci au intrat pe teren. In minutul 84 al meciului arbitrat de Marius Avram, aproximativ 30 de fani greci mascați au intrat pe teren cu bate și torțe, atacandu-i…

- Scene de groaza in Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot ... The post Scene de groaza la Spitalul…

- Suedezul este gata sa revina in Europa, in campionatele de top pentru a demonstra ca poate si la aceasta varsta. Ibrahimovic a declarat ca o posibila destinatie ar putea fi Serie A, unde a evoluat si in urma cu cativa ani, pentru Inter si AC Milan. "100-, stiu ca inca as putea face diferenta, atat in…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) este gata de o noua experiența in fotbal. Chiar daca odata cu transferul in MLS, la LA Galaxy, s-a speculat ca aceasta va fi ultima echipa din cariera sa, se pare ca lucrurile nu stau chiar așa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul…

- AC Milan și Inter se pregatesc de un nou episod al Derby della Madonina, duel care va avea loc sambata seara, de la 21:45, in direct pe Digi 3, Telekom 2 și Look Sport. Inaintea acestui duel, fanii lui Inter au pregatit un videoclip motivațional cu imagini din viața lui Inter, pentru a-i motiva pe jucatori…

- Atalanta debuteaza astazi in grupele Ligii Campionilor. Fanii italieni au avut probleme in deplasarea de la Zagreb. Dinamo Zagreb - Atalanta e liveTEXT AICI! Suporterii revelației din sezonul trecut de Serie A au facut deplasarea in numar mare pentru un moment istoric. Entuziasmul le-a fost diminuat…