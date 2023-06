Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie facuta pe 28 mai de o drona ucraineana surprinde o masina parcata in varful barajului din regiunea Herson, inainte ca barajul sa cedeze, pe 6 iunie, și sa produca inundații de amploare in sudul Ucrainei. Mașina ar fi fost incarcata cu explozibili, iar imaginea ofera noi detalii despre probabila…

- O fotografie realizata de o drona ucraineana ar oferi o dovada suplimentara ca Rusia ar fi fost in spatele distrugerii barajului Nova Kahovka. In imagine apare o masina aparent incarcata cu explozibili, lasata in varful barajului ucrainean cu cateva zile inainte ca acesta sa cedeze, relateaza The Guardian…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Dupa ce barajul peste Nipru de la Nova Kahovka din regiunea Herson a fost aruncat in aer, președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca Rusia va trebui sa dea socoteala, catalogand atacul drept „crima de razboi”. Intr-o postare pe Twitter, Charles Michel s-a aratat „șocat de atacul…

- Baraj imens pe raul Nipro, langa Herson, aruncat in aer. Rusia si Ucraina se acuza reciproc Un imens baraj din epoca sovietica din partea din sudul Ucrainei controlata de Rusia a fost aruncat in aer marti, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit fortelor ucrainene si ruse. Ambele parti…

- Scriitorul nationalist rus Zahar Prilepin, sustinator al ofensivei Rusiei in Ucraina, a fost ranit, sambata, dupa explozia unei masini, in regiunea Nijni Novgorod. Alta persoana a murit, relateaza AFP. "Potrivit informatiilor preliminare, o persoana a murit in explozie si scriitorul Zahar Prilepin,…

- Ucraina a reușit pana acum sa iși refaca randurile armatei greu incercate, dupa mai bine de 13 luni de razboi și multe pierderi de vieți omenești printre soldați. Dar perioada in care birourile de recrutare ale armatei erau copleșite de cereri a apus, iar unii barbați au inceput sa faca eforturi serioase…