Scenariile apocaliptice cu valul 4, imposibile în realitate O analiza aprofundata a evoluției Covid in Romania, de la 15 martie 2020 pana in prezent, arata ca, potrivit modelului matematic, dar și biologic, un val patru, in adevaratul sens al cuvantului, nu are cum sa mai apara. Mai mult, nici in celelalte state creșterea numarului de cazuri nu a insemnat vreo presiune pe sistemul […] The post Scenariile apocaliptice cu valul 4, imposibile in realitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de COVID-19 a inceput sa creasca din nou, iar Valeriu Gheorghița crede ca s-ar putea ajunge la 1.500 de cazuri pe zi in septembrie daca oamenii nu se vor vaccina. Creșterea este una lenta, dar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, crede ca numarul de…

- ,,Virusul nu vine pe calea aerului, este purtat de oameni si transmis de la om la om. Specialistii au inclus noi reguli: cei nevaccinati nu mai au voie sa intre in anumite tari. Tot ce se intampla in jurul nostru trebuie sa ne dea de gandit. Populatia nevaccinata este destul de izolata in Romania. Ar…

- „Am spus foarte clar inca din valul 3 ca nu vom renunta la capacitatile noastre pentru COVID. Vreau sa avem un sistem prin care sa putem sa transferam rapid, daca este nevoie, paturi din sistemul COVD si non-COVID, paturi ATI. Sunt sigur ca Ministerul Sanatatii a tinut cont si o sa fie pregatit pentru…

- Medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți cu Covid-19 din Romania la inceputul pandemiei avertizeaza cetațenii cu privire la pericolul reprezentat de valul patru, provocat in mare parte de tulpina Delta. Virgil Musta le recomanda romanilor sa se bucure de aceste momente de relaxare, caci in scurt…

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca in cazul in care populatia eligibila se vaccineaza nu ar trebui sa existe un val patru al pandemiei de COVID, subliniind ca, prin masurile dispuse, Guvernul a dus vaccinul cam peste tot in tara. ‘Populatia eligibila, daca se vaccineaza, nu ar trebui sa mai vorbim…

- Este o chestiune de timp, de cateva saptamani, o luna, doua, pana cand si celelalte state, inclusiv Romania, se vor confrunta cu VALUL 4 COVID-19, din cauza variantei indiene – Delta. Era aceeasi situatie foarte roz ca in Romania, si in Marea Britanie, insa in ultimele saptamani, numarul de imbolnaviri…

- Ministrul Ioana Mihaila spune ca nu crede ca al patrulea val va fi la fel de agresiv ca cele de la sfarșitul anului trecut.„Nu cred, si nimeni cred ca nu crede, ca exista posibilitatea reala sa mai atingem intensitatea valurilor doi si trei din toamna si, respectiv, din iarna”, a declarat ministrul…

- Evoluția epidemiei COVID-19 in Romania este pe un trend ascendent. „Imbunatațirea este evidenta”, spune doctorul Adrian Marinescu, de la spitalul Matei Balș din București. Dr. Octavian Jurma atrage atenția asupra pericolului tulpinii indiene și critica numarul scazut de teste, in timp ce doctorul Beatrice…