Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia laburista a cerut duminica declansarea unei anchete aprofundate asupra modului in care guvernul premierului conservator Boris Johnson a cheltuit banii contribuabililor britanici, dupa acuzatii privind finantarea lucrarilor de renovare la apartamentul sau, informeaza AFP. Fostul consilier…

- Opozitia laburista britanica a cerut duminica o ancheta independenta ”aprofundata” cu privire la modul in care Guvernul conservator al lui Boris Johnson a cheltuit banii contribuabililor britanici, in urma unor acuzatii de coruptie in atribuirea unor contracte si unei eventuale finantari ilegale in…

- Integritatea premierului a fost pusa in discuție inclusiv de fostul sau consilier si colaborator apropiat, Dominic Cummings. Intr-un mesaj exploziv publicat pe site-ul sau, acesta a scris recent ca Boris Johnson intentiona sa finanteze lucrarile la apartamentul sau de la donatori privati.Vineri, un…

- Opozitia laburista din Marea Britanie a cerut duminica declansarea unei anchete asupra modului in care guvernul premierului conservator Boris Johnson a cheltuit banii contribuabililor britanici, dupa ce in spațiul public au aparut acuzatii privind finantarea lucrarilor de renovare a apartamentului sau…

- Laburiștii din Parlamentul de la Londra au cerut duminica declanșarea unei anchete amanunțite privind modul in care guvernul conservator condus de premierul Boris Johnson a cheltuit banii contribuabililor britanici, ca urmare a scandalului privind renovarea apartamentului premierului, informeaza AFP,…

- Opozitia laburista a cerut duminica declansarea unei anchete aprofundate asupra modului in care guvernul premierului conservator Boris Johnson a cheltuit banii contribuabililor britanici, dupa acuzatii privind finantarea lucrarilor de renovare la apartamentul sau, informeaza AFP.

- Opozitia laburista a cerut duminica declansarea unei anchete aprofundate asupra modului in care guvernul premierului conservator Boris Johnson a cheltuit banii contribuabililor britanici, dupa acuzatii privind finantarea lucrarilor de renovare la apartamentul sau, informeaza AFP. Fostul…

- Ducesa de Sussex a purtat o pereche uluitoare de cercei cu diamante la o cina de stat din Fiji in octombrie 2018. Bijuteriile i-ar fi fost date de controversatul prinț saudit Mohammed bin Salman, potrivit Times. Imbracata intr-o ținuta impecabila de culoare albastra, cu urechile impodobite cu cercei…