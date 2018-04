Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca acordul semnat cu Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) va permite transferul unor migranti africani aflati in prezent in tara sa catre 'state dezvoltate precum Canada, Germania si Italia', transmite AFP. Biroul premierului…

- Federatia Spaniola de Rugby a cerut oficial World Rugby sa decida rejucarea meciului cu Belgia, disputa condusa de arbitrul roman Vlad Iordachescu si pierduta, scor 10-18, rezultat ce a dus indirect la calificarea Romaniei la Cupa Mondiala din...

- BMW spune ca soft-ul de la care a pornit totul a fost instalat din greseala pe doar 11.400 de masini si ca va repara eroarea, printr-un recall. Toate cele trei marci germane premium sunt banuite ca ar fi folosit soft-uri ilegale si ostilitatea fata de aceste companii a crescut in Germania. Marti, aproximativ…

- Parlamentul olandez a adoptat luni o motiune prin care solicita guvernului condus de Mark Rutte sa ceara Bruxelles-ului inchiderea website-ului EUvsdisinfo, site special conceput pentru monitorizarea știrilor de tipul „fake news”.

- Politistii specializati in protejarea patrimoniului cultural din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cooperare cu autoritatile judiciare din Austria si Germania, au ridicat 164 de monede antice, in urma unei…

- Compania de lactate JLC, principalul figurant in scandalul legat de calitatea produselor lactate a fost vizitata de experții de la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). JLC face parte dintr-un imperiu al laptelui cu vanzari de peste 300 de milioane de euro, controlat din Germania de…

- Autoritatile austriece vor dizolva o societate pangermanista la conducerea careia se afla si un cadru al partidului de extrema-dreapta FPOe la putere, dupa dezvaluirile prezentei unei carti de cântece naziste la una dintre filialele ei locale, a anuntat miercuri cancelarul conservator Sebastian…

- Muzicianul Coco Schumann, supravietuitor al Holocaustului si unul dintre cei mai apreciati artisti de jazz din Germania, a incetat din viata la varsta de 93 de ani la Berlin, a anuntat luni casa sa de discuri Trikont, potrivit DPA. Impreuna cu formatia sa, Coco Schumann Quartet, muzicianul…