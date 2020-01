Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a lansat o licitatie de 68,6 milioane lei (14,4 milioane euro), fara TVA, pentru achizitia de servicii de proiectare pentru construirea spitalului regional din Cluj-Napoca, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP. Licitatia vizeaza achizitia de ”servicii de proiectare…

- Licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare a Spitalului Regional de Urgenta Cluj a fost lansata de Ministerul Sanatatii. Valoarea estimata a contractului este de 68 de milioane de lei.

- Compania Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a lansat o licitatie de 3,06 milioane euro pentru achizitia de servicii de mentenanta preventiva si corectiva si pentru achizitia de piese de schimb, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, conform…

- Ministerul Sanatatii a demarat, vineri, procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare si de asistenta tehnica pentru Spitalului Regional de Urgente din Iasi, se arata intr-un comunicat de presa transmis de minister. Potrivit sursei citate, procedura de licitatie restransa pentru achizitia…

- Ministerul Sanatații a demarat o procedura de achiziție de 63 de milioane de lei pentru elaborarea proiectului tehnic și asistența tehnica aferente proiectului Spitalului Regional Iași. Contractul de achiziție este stabilit pe o perioada de 132 de luni și este finanțat din fonduri bugetare.Potrivit…

- Conform studiului de fezabilitate, costurile necesare pentru construirea si operationalizarea SRU Iasi ajung la circa 500 milioane euro, dar aceasta suma poate suferi modificari in urma intocmirii proiectului tehnic. Contractul consta atat in servicii de proiectare, cat si in servicii de asistenta tehnica.…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA organizeaza o licitatie publica pentru atribuirea contractului pentru achizitia de lucrari de retehnologizare sistem de ventilare si conditionare aer aferent Pavilion 6 NOB de la CNE Cernavoda.Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 27 noiembrie 2019,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 57,73 milioane lei (12,14 milioane euro), prin care vrea sa cumpere servicii de paza pentru segmente din autostrazile A2 (Autostrada Soarelui) si A4 (centura municipiului Constanta), potrivit unui anunt publicat…