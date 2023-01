Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași, pe strada Stapungere Silvestru. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca un autoturism a intrat intr-un copac. Din spusele șoferului de la volanului autoturismul Volkswagen Golf, acesta ar fi fost șicanat in…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Bohotin, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca in coliziune au fost implicate un autobuz și un autoturism. UPDATE: Prof. dr. Diana Cimpoeșu, șef UPU-SMURD Iași, informații cu privire la accidentul…

- GRABIT…Un grav accident rutier a avut loc in urma cu puține minute pe DN 24, in fața Primariei Muntenii de Jos, acolo unde un tanar in varsta de 21 de ani a intrat cu motocicleta intr-un autoturism. Din primele informații, se pare ca atat motociclistul cat și mașina se deplasau pe direcția Vaslui…

- CUMPLIT… Scene șocante s-au petrecut asta noapte in localitatea Docaneasa, comuna Vinderei, unde un consilier local, Ginel Lefter, in varsta de 44 de ani, a fost batut cu un levier, acum aflandu-se in stare extrem de grava la spitalul din Barlad. Agresorii consilierului sunt doi indivizi, unul din aceeași…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din județul Iași, a platit 450 de lei, taxa de training, unei persoane ce pretindea ca il va angaja. Anunțul de angajare a fost gasit de tanar intr-un grup de pe Facebook. Viramentul l-a efectuat printr-o aplicație de banking online. Contul și beneficiarul nu fac referire…

- Barbatul in varsta de 65 de ani a fost mușcat de patru caine, in zona Cicoare din municipiul Iași, și se afla in prezent internat la Spitalul „Sf. Spiridon”. Coordonatorul UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, marti, presei, ca barbatul a fost in cartierul Galata…

- Un nou cutremur in lumea interlopa din Iași! Viorel Oarza și fiul sau Robert, au fost reținuți in aceasta dupa-amiaza, dupa ce au agresat un tanar cu care aveau un conflict mai vechi. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca cei doi l-ar fi atacat, respectiv agresat verbal pe acel…

- UPDATE! Cei doi tineri au ajuns in stare grava la spitalul barladean. „In data de 14.10.2022, in jurul orei 3, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente doi pacienti, victime a unui accident rutier grav petrecut in cursul nopții. Un pacient, barbat, de 18 ani a fost adus in stare grava, intubat…