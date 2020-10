Scandal monstru! Spitalul Marius Nasta, luat cu asalt de rudele furioase ale unui pacient COVID decedat

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul „Marius Nasta” din București, unul dintre principalele spitale COVID din țara, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui pacient COVID care a decedat. A fost vorba despre un grup destul de numeros, care a amenințat medicii și pacienții internați la Institutul „Marius Nasta“. Managerul…

- Beatrice Mahler, managerul institutului Marius Nasta, a declarat la Digi24 ca un grup de circa 20 de barbați au trecut cu ușurința de cei doi paznici de la poarta Institutului și au incercat sa intre pe ferestre ca sa ajunga la secția de terapie intensiva și au amenințat medicii. "Nu a fost…

- Un grup numeros de persoane a patruns, joi seara, in incinta Spitalului „Marius Nasta” din Capitala si a amenintat medicii si pacientii. Indivizii sunt rude ale unui pacient infectat cu COVID-19 care a decedat.

- Incidentul s-a petrecut joi, dupa apelul femeii la 112. Barbatul de 25 de ani, suspect de COVID-19, a devenit agresiv cu medicii de pe ambulanta, iar acestia s-au vazut nevoiti sa ceara ajutorul jandarmilor. Cand i-a vazut pe jandarmi, tanarul a fugit direct in apartament si s-a ascuns de ei.…

- Romania inregistreaza 1.087 cazuri noi de coronavirus și 37 de decese noi in ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi sunt in București -154. In Timiș au fost inregistrate zece cazuri noi. Pana in 16 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul…

- In cursul acestei dimineți a fost anunțat un nou DECES in Alba, al unui pacient cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 78 de ani din Oiejdea, cu multiple comorbiditați. Barbatul de 78 ani a a fost confirmat la data de 7 august 2020, a fost transferat la secția ATI a Spitalului Județean de Urgența…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 32 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus. 12 pacienți au fost testați și diagnosticați laboratoare private, iar unul intr-o unitate sanitara din București. Pacienții nou confirmați au…

- "Este ingrijoratoare creșterea numarului de cazuri, cele mai multe sunt concentrate intr-o anumita zona a țarii. Creșterea in București va duce cu siguranța și la creșterea numarului de pacienți care vor avea nevoie de asistența in ATI. E nevoie de paturi de terapie intensiva, de aparatura, dar și…