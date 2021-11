Consiliul Europei a retras marti o campanie care celebra diversitatea si 'libertatea în hijab', condamnata de Franta, care a spus ca promoveaza purtarea valului islamic, relateaza AFP citata de Agerpres.



Lansata de organismul împotriva discriminarii al Consiliului Europei si cofinantata de Uniunea Europeana, aceasta campanie propunea pe retelele de socializare portrete ale mai multor tinere, cu val pe o jumatate de imagine si fara val pe cealalta jumatate. Imaginile erau însotite de mesajul: 'Beauty is in diversity as freedom is in hijab' ('Frumusetea…