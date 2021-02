Stiri pe aceeasi tema

- ” Solicitarea a fost facuta pentru doamna priman. Echipajul nostru de la Ceahlau s-a deplasat la fața locului. Intr-adevar doamna primar avea un puseu hipertensiv. A fost preluata dupa ce i-a fost administrat tratament și dusa la CPU Targu Neamț. Pentru domnul viceprimar s-a facut ulterior solicitarea,…

- Scandal intr-o primarie din județul Neamț. Viceprimarul susține ca primarița l-a lovit cu pumnul și i-a rupt maxilarul in urma unui conflict care a pornit de la un document. Ambele persoane au cerut ambulanța: barbatul pentru lovitura de la maxilar, iar femeia pentru ca ar fi facut atac de panica.…

- Patru accidente rutiere au avut loc, din cauza zapezii, pe drumurile din județ, in nici doua ore. La herina, o mașina a parasit partea carosabila și s-a infipt in șanțul de pe marginea drumului. Doua persoane au ramas blocate. ”Ninge” cu accidente in județ. In nici doua ore, patru accidente rutiere…

- Gabriel Matyas, de 26 de ani, din Constanta, si a lui Alexandru Ciocan, de 31 de ani, ambii din judetul Constanta, au fost trimisi in judecata. Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Constanta. Oricare va fi decizia primei instante, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel Constanta.Procurorii…

- Un bunic a cazut in apa, pe Valea Bargaului. Echipaje ale pompierilor și Ambulanței au fost direcționate spre locul indicat. Barbatul ar fi in stop cardio-respirator. UPDATE- Din nefericire, barbatul a murit. Un Echipaj de Prim Ajutor din cadrul ISU BN și un echipaj cu medic din cadrul SAJ BN au fost…

- "Conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificari cu privire la modalitatea concreta in care s-a realizat interventia politistilor la punerea in aplicare a mandatelor de perchezitie domiciliara, iar la finalizarea acestora, daca se va impune, se vor dispune masurile legale”, a afirmat purtatorul…

- Accident rutier grav in localitatea clujeana Cațcau. Un autoturism BMW s-a infipt intr-un autotren. Tanarul de la volanul autoturismului, in varsta de 22 de ani, a fost scos inconștient dintre fiarele contorsionate și a fost transportat la spital. Șoferul TIR-ului a redus viteza din cauza altui autotren…

- In seara zilei de 03 noiembrie, in jurul orei 19:00, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa se deplaseze pe strada Pescarilor, din municipiul Tulcea, unde o femeie a sesizat un conflict cu fratele acesteia.Un barbat, care a distrus usa de acces in locuinta si si a amenintat sora cu acte de violenta,…