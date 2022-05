Organizatorul Eurovision 2022 anunța ca a decis sa elimine notele oferite de juriile din șase țari din cauza unor nereguli. Printre juriile descalificate s-ar numara și juriul din Romania, alaturi de cele din Georgia, Azerbaidjan, Polonia, San Marino și Muntenegru, scrie ESCXTRA, publicație specializata in Eurovision. Notele oferite de juriile din cele șase țari au […] The post Scandal la Eurovision 2022. Juriile din 6 țari au fost descalificate, printre care și al Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .