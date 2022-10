Dezbaterile la motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, au inceput luni in plenul Camerei Deputatilor, iar votul va fi dat miercuri. Lucian Bode ii ataca pe liderii USR și Forța Dreptei, Catalin Drula și Ludovic Orban. El ii spune lui Ludovic Orban ca a fost implicat intr-un accident. Motiunea a fost depusa de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei. „Domnule Drula, am mai vazut mitomani in politica romaneasca și știți ca nu au sfarșit bine”, a spus Bode, inistand ca liderul USR a semnat pentru documentele cu specificațiile tehnice…