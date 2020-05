Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala in varsta de 27 de ani din Targu Carbunești a decedat, vineri, dupa ce a nascut prin cezariana la Spitalul Județean de Urgența Craiova, noteaza cotidianul craiovean Gazeta de Sud.Copilul a murit la naștere, iar mama in secția de terapie intensiva, dupa ce a fost reoperata. ”Mama…

- Un primar din Peru este acuzat ca a zacut intr-un sicriu și s-a prefacut ca este mort in incercarea de a evita sa fie prins ca nu a respectat restricțiile impuse de autoritați, scrie Insider. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Poliția din Peru spune ca un primar din oraș…

- Un numar de 62 de persoane care participau, sambata, la o petrece in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare. Potrivit IPJ Dolj, pentru a opri petrecerea si a-i dispersa pe participanti, la fata locului au actionat atat politisti, cat si jandarmi,…

- Femeia de 61 de ani din Melinesti, județul Dolj, disparuta in luna ianuarie de la Spitalul Neuropsihiatrie Craiova, a fost gasita moarta, inecata in zona Valea Fetii din Craiova.Trupul neinsuflețit al femeii a fost descoperit, vineri, de politisti din cadrul Sectiei 2 Politie, noteaza Gazeta de Sud.Oamenii…