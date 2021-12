Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Oficiului Avocatului Poporului, iar in cererea adresata presedintelui Parlamentului, Natalia Molosag spune ca demisioneaza in urma informațiilor aparute in spațiul public, pentru a nu denigra instituția.Demisia vine dupa ce in spatiul public au aparut informatii…

- O noua vizita va avea loc la Chișinau.Un oficial american urmeaza sa viziteze Republica Moldova pentru doua zile. Este vorba despre Robin Dunnigan, asistenta adjuncta pentru Europa Centrala si de Est a Secretarului de Stat al SUA, transmite Știri.md. Anunțul despre vizita lui Dunnigan…

- Ministrul adjunct al sanatatii din Macedonia de Nord, Ilir Hasani, a demisionat vineri, dupa incendiul de la un spital modular pentru coronavirus din Tetovo soldat cu 14 morti, relateaza MIA. Intr-o postare pe Facebook, Hasani a afirmat ca demisioneaza din considerente morale. "In aceste vremuri…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, dupa anuntul privind demisia ministrilor acestui partid din Guvernul Citu, ca formatiunea pe care o reprezinta nu mimeaza democratia, ci apara cu orice pret reformele si tara "de hotie". "Anuntul ministrilor USR PLUS ca demisioneaza este cel corect,…

