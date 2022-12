Stiri pe aceeasi tema

- Lady Susan Hussey, in varsta de 83 de ani, nasa printului William si consilier al casei regale britanice, a demisionat dupa ce a facut comentarii „inacceptabile si profund regretabile” despre rasa si etnia unei femei la o receptie de la Palatul Buckingham, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev a dat un avertisment sumbru cu privire la invazia Ucrainei, spunand ca Rusia inca nu și-a „folosit intregul arsenal de arme”, scrie DailyStar . Totodata, Medvedev, a mai declarat ca Rusia iși propune sa creeze o noua ordine mondiala.…

- "Credem ca militari iranieni au fost pe teren in Crimeea si au ajutat Rusia in aceste operatiuni", a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al presedintiei americane, John Kirby. "Nu cunosc numarul de iranieni care se afla in Crimeea", a adaugat el, lasand sa se inteleaga…

- Daniel Voda, purtatorul de cuvant al MAEIE, a venit cu o reacție dupa declarațiile de ieri a Mariei Zaharova, cu privire la teatrul Cehov. Acesta spune ca nu exista niciun context anti-rusesc și indeamna colegii „sa nu joace teme false”.

- Tricia si Ray Pont au sarbatorit joi, 8 septembrie, 60 de ani de casnicie, aceeași zi cand regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața. Tot atunci, o felicitare semnata de mana suveranei a ajuns la cei doi, care au descris pentru BBC emoțiile care i-au incercat atunci cand au citit-o. Toate cuplurile…

- Suverana regatului britanic a murit joi dupa-amiaza, inconjurata de familie, la domeniul regal din Balmoral, in Scoția. A fost al 40-lea monarh al coroanei Angliei, de la William Cuceritorul incoace, și monarhul cu cea mai lunga domnie pe tronul Marii Britanii. Elizabeta a II-a a domnit timp de peste…

- Anunțul privind moartea reginei Elisabeta a II-a a adunat joi seara sute de britanici indoliați in fata Palatului Buckingham. Oamenii s-au strans pentru a-i aduce un omagiu ”preaiubitei” regine, cantand imnul național, transmite BBC. Marea Britanie e in doliu dupa ce regina Elisabeta a II-a, cel mai…

- Prea din Mrea Britanie scrie despre starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a. Palatul Buckingham a anunțat azi ca Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala. Purtatorul de cuvant spune ca medicii sunt „ingrijorați pentru sanatatea Majestații Sale, Regina Elisabeta a II-a”. Același…