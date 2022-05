Esecul razboiului declansat de Rusia in Ucraina a determinat un scandal intre aghiotantii lui Vladimir Putin. Un fost comandant al forțelor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei il acuza pe ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu de „neglijența criminala”. „Il acuz direct pe Serghei Șoigu de, cel puțin, neglijența criminala”, afirma Igor Ghirkin intr-o inregistrare video […] The post SCANDAL intre aghiotantii lui Putin: un comandat il "suspecteaza" pe Serghei Șoigu de "tradare" first appeared on Ziarul National .