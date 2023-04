Scandal înaintea derby-ului Steaua-Dinamo! Mai mulți suporteri au fost reținuți Mai mulți suporteri ai Stelei București au fost reținuți marți de forțele de ordine dupa ce au atacat un grup de suporteri dinamoviști inaintea meciului organizat pe stadionul Ghncea, potrivit unui comunicat al jandarmeriei. Evenimentele s-au produs in jurul pranzului, in zona stadionului Steaua, unde un grup de 10-15 suporteri ai echipei CSA Steaua a intrat in conflict cu un grup de aproximativ 40 de suporteri dinamoviști, veniți pentru amenajarea coregrafiei in stadion. Jandarmii prezenți in zona stadionului au intervenit și au reușit sa stopeze incidentul. In urma incidentului, mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

