- Dupa ce a dat-o in judecata ca i-ar fi furat o piesa, Olguța Berbec și Niculina Stoican s-au intalnit in urma cu doua zile la tribunal. Ce a afirmat Niculina Stoican in momentul in care i s-a cerut explicații pentru piesa pe care o canta și care de fapt aparține Olguței Berbec.

- Un nou scandal intre cantarețele de muzica populara zguduie lumea folclorului muzical. Niculina Stoican este data in judecata de catre o colega de breasla. Ce acuzații i se aduc cantareței, care deseori a facut declarații ce au starnit controverse.

- Ediția din acest an a Saptamanii Internaționale a Muzicii Noi – eveniment organizat de Ministerul Culturii și Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania UCMR-ADA – va avea parte și de o compoziție dedicata orașului Timișoara, realizata de Gabriel Almași, intitulata „Themes/Anthemes“. Cel mai…

- Denisa Tanase și soțul ei, Mircea Branzei, au dat lovitura in afaceri. Fosta artista de la trupa Bambi s-a mutat de cateva luni in Dubai impreuna cu partenerul ei, acolo unde au reușit sa aiba caștiguri de 60 de milioane de euro in doar 3 luni.Pe langa afacerea cu parfumuri pe care o au, aceștia au…

- Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a castigat, luni, medalia de argint la Campionatul Mondial de Cadeti si Juniori de la Dubai, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Artista ce a cantat timp de 60 de ani in zeci de țari, Panseluța Feraru supraviețuiește prin ajutorul copiilor sai. Ultima mare artista a romanței și muzicii lautarești autentice, Panseluța Feraru spune ca nu ar putea sa se descurce din pensia sa, de nici 300 de lei. Artista, considerata de mulți urmașa…

- De aproape doua saptamani, Alexia Eram s-a mutat temporar din Romania. Fiica Andreei Esca a ales sa stea o perioada in Dubai, iar mulți au fost curioși sa afle ce face acolo. Alaturi de iubitul ei, Mario Fresh, Alexia Eram a decis sa se mute pentru puțin timp in Dubai. Mulți au fost curioși sa afle…

- Iuliana Pepene este considerata una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri din Romania. Nascuta la Brașov, Iuliana, 30 de ani, a „crescut” in televiziune la Meteo, la Antena 1, dupa care a preluat pupitrul Observatorului de dimineața. Iubește la nebunie televiziune, dar are și o alta mare pasiune.…