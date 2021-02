Stiri pe aceeasi tema

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision a starnit controverse pe insula mediteraneana vineri, dupa un apel anonim care ameninta cu "incendierea cladirii" televiziunii publice CyBC si critici dure din partea profesorilor de educatie religioasa, informeaza AFP. Melodia, intitulata…

- O femeie de 55 de ani a anuntat, joi, Politia dupa ce a gasit 10.000 de euro pe jos, la intrarea intr-un centru comercial din municipiul Constanta. Banii au fost apoi returnati barbatului care ii pierduse, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Dupa ce a sesizat ca ii lipsesc banii din borseta,…

- Billie Eilish și Rosalia lanseaza melodia “Lo Vas A Olvidar”, special pentru serialul “Euphoria”. Piesa va fi inclusa pe coloana sonora a producției TV. Poate cea mai așteptata colaborare a ultimilor cinci ani a aparut pe 21 ianuarie 2021, dupa ce, ambele artiste, doua dintre cele mai ascultate la nivel…

- UDMR nu doreste sa lanseze atacuri publice cu privire la activitatea Directiei Nationale Anticoruptie, ci doreste ca justitia sa functioneze echitabil, fara abuzuri si fara situatii interpretabile, care pot afecta imaginea acestei institutii si credibilitatea eforturilor sale depuse in lupta impotriva…

- UDMR nu doreste sa lanseze atacuri publice cu privire la activitatea Directiei Nationale Anticoruptie, ci doreste ca justitia sa functioneze echitabil, fara abuzuri si fara situatii interpretabile, care pot afecta imaginea acestei institutii si credibilitatea eforturilor sale depuse in lupta impotriva…

- Cea mai ascultata piesa romaneasca a anului 2020 a fost Seara de seara de la Carla’s Dreams, potrivit Global Records. Casa de discuri a facut un bilanț al anului care se apropie de final și a adus in prim-plan piesele favorite ale ascultatorilor.

- In saptamana 07 – 13 decembrie 2020, politistii rutieri din judetul Alba au actionat, in conformitate programul European TISPOL-ALCOHOL, pentru depistarea conducatorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenta alcoolului. Cu ocazia acestei actiuni, politistii au constatat 506 abateri contraventionale…

- ”Diavolul insuși iși poate gasi jumatatea”, in cea mai recenta reclama pentru un site de intalniri online, realizata de compania de producție a actorului Ryan Reynolds, pe muzica lui Taylor Swift. Clipul in care Satana iși gasește dragostea vieții, anul 2020, a devenit viral pe internet, adunand peste…