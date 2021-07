Stiri pe aceeasi tema

- Un serviciu de securitate marocan a folosit un spyware (program spion) dezvoltat de o companie israeliana pentru a viza circa 30 de jurnalisti si sefi ai mass-media franceze, potrivit unei anchete publicate duminica in mai multe mass-media, intre care Le Monde, The Guardian si The Washington Post,…

- Un test prenatal efectuat de milioane de femei insarcinate la nivel global a fost dezvoltat de compania chineza BGI Group in colaborare cu armata chineza și este utilizat de firma pentru a colecta date genetice, a constatat Reuters consultand documente publice. Raportul a dezvaluit ca firma…

- Compania chineza BGI Group a pus la punct un test prenatal, efectuat de milioane de femei din lumea intreaga. Se pare ca la acest proiect a lucrat și armata chineza, iar datele genetice sunt colectate de compania respectiva. Date colectate de la mai multe femei care au efectuat testul dezvoltat de compania…

- Un asistent universitar in varsta de 29 de ani a fost arestat luni in sudul Germaniei, fiind suspectat ca a vandut informații confidențiale serviciilor secrete rusești. Barbatul este cetațean rus și lucra pentru Universitatea din Augsburg din Bavaria.

- Un cercetator rus care lucreaza intr-o universitate germana a fost arestat vineri, suspectat de spionaj in contul Moscovei, a anuntat luni parchetul federal german, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cercetatorul, arestat vineri, prezentat doar drept Ilnur N., este ”suspectat puternic cel putin…

- SC DBF GROUP SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC DBF GROUP SRL” proiect nr. RUE 350 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data…

- Edward Snowden, autorul dezvaluirilor despre sistemele de supraveghere ale Statelor Unite, susține ca actualul președinte SUA Joe Biden a fost „profund implicat” în acțiunile de spionaj SUA împotriva liderilor europeni, dezvaluite luni în urma unei ample investigații de…

- Decizia a fost luata in conformitate cu articolul 9 din Convenția de la Viena. „In conformitate cu Articolul 9 din Conventia de la Viena, Ministerul de Externe a luat decizia de a declara persona non grata un diplomat de la Ambasada Rusei in Republica Macedonia de Nord”. La sfarșitul lunii aprilie,…