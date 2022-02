Stiri pe aceeasi tema

- O bomba de aviație a fost descoperita in mijlocul orașului Galați. Echipa de pirotehniști a ridicat obiectul și l-a transportat intr-un depozit de muniție, anunța Mediafax. Incidentul a avut loc vineri, pe un bulevard al orașului Galați. In zona se desfașoara o lucrare de modernizare a infrastructurii,…

- Un polițist local din Sibiu a lovit violent un om al strazii in centrul orașului pentru ca nu purta masca de protecție. Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata și a fost surprins de camera de bord a unui șofer. In imagini se poate vedea ca polițistul local traverseaza strada, se indreapta catre…

- Doi șoferi s-au luat la bataie, joi dimineața, pe o strada din Iași, și nu s-au lasat pana nu s-au șifonat puțin pe asfalt, printre mașinile ramase blocate in trafic, informeaza Observatornews . Cei doi barbați s-au lovit reciproc cu pumni și picioare și au cazut pe șosea, incleștați. La un moment…

- Cratere pline cu apa, stalpi in mijlocul strazii și trotuare neterminate. Așa arata doua strazi din orașul Bragadiru de langa București. In fiecare an facem slalom printre noroaie, se plang oamenii. Primarul nou ales spune ca știe de probleme și a inceput sa ia masuri.

- Un accident in care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc pe o autostrada in SUA. O masina s-a stricat si a oprit in mijlocul strazii. Din cauza vitezei cu care se circula si a intunericului, soferii s-au izbit unul cate unul in masina oprita. Unii au reusit sa ocoleasca locul accidentului,…

- Un barbat nemulțumit de procedura privind eliberarea carții de identitate i-a amenințat pe angajații unei instituții din Arad ca le da foc și le pune o bomba. Instituția a fost evacuata și agresorul a fost amendat și internat la Spitalul de Psihiatrie. Incidentul s-a produs luni, la sediul Serviciului…