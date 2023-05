Stiri pe aceeasi tema

- Otelul Galati a criticat dur arbitrajul dupa infrangerea cu Gloria Buzau. Managerul general al galatenilor, Cristi Munteanu, a sustinut ca centralul partidei, Viorel Flueran, a arbitrat clar impotriva Otelului. Dorinel Munteanu a facut acuzatii de jocuri de culise. Cristi Munteanu a spus ca nu e prima…

- Dorinel Munteanu și Adrian Mihalcea au fost cu greu stapaniți in timpul meciului Gloria Buzau - Oțelul Galați, scor 1-0, din penultima runda a play-off-ului ligii secunde. Calcule: Calcule: Oțelul va promova direct in Liga 1 daca va obține același rezultat ca Dinamo in ultima runda. In caz contrar,…

- Zilele trecute, Comisia Centrala a Arbitrilor a organizat ședința saptamanala pe platforma online Zoom cu toți arbitrii din prima liga. N-au fost prezenți toți, unii dintre ei lipsind motivat. ...

- Echipa de fotbal Unirea Dej a cedat, scor 0-1, pe teren propriu, in fața formației Oțelul Galați. Partida dintre Unirea și Oțelul – care a contat pentru ultima etapa a turului Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal Dej. La cateva…

- Informatia prezentata ieri de Ziarul de Iasi legata de posibilitatea ca Politehnica Iasi sa efectueze azi deplasarea spre Bucuresti, pentru meciul de marti seara, contra CSA Steaua, s-a concretizat. Astazi, in cursul diminetii, formatia ieseana va pleca spre capitala, cu autocarul, urmand ca in aceasta…

- Oțelul Galați s-a impus joi seara in derby-ul etapei a doua din play-off-ul Ligii a 2-a in compania liderului clasamentului, Steaua București. Galațenii au caștigat cu 3-2, dupa ce la pauza conduceau cu 3-0. Steaua poate pierde locul de lider, daca Poli I

- SC Otelul Galati nu se va baza la meciul din aceasta seara, cu Steaua (ora 20:00, la Galati), dar nici in urmatoarele etape, pe antrenorul Dorinel Munteanu si pe fundasul Costin Ghiocel. Ambii au fost suspendati de catre Comisia de Disciplina si Etica a FRF dupa meciul din debutul play-off-ului Ligii…