- Scaldatul in Lacul Sfanta nu mai este permis din aceasta vara, acest lucru fiind prevazut in Planul de Management al rezervatiei, intrat in vigoare de curand, pentru a proteja calitatea apei. Panourile prin care turistii sunt avertizati ca scaldatul in lac este interzis au fost amplasate in aceste zile,…

- Mii de persoane, in special elevi, dar si voluntari sau angajati ai primariilor, au participat, vineri, la o ampla actiune de igienizare in Bazinul Hidrografic Olt, fiind vizate atat malurile raului Olt si ale afluentilor sai, cat si imprejurimile localitatilor. Campania devenita traditionala…

- Sectorul Filipoiu din Insula Mare a Brailei a intrat in faza a II-a de aparare, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru AGERPRES, de seful Sistemului de Gospodarire a Apelor Braila, Adrian...

- Primaria Municipiului Zalau, cu sprijinul unitaților subordonate Consiliului Local, al instituțiilor publice, al societaților comerciale și al unitaților de invațamant din municipiul Zalau, demareaza, in perioada 15 martie – 15 aprilie 2018, acțiunea “Luna Curațeniei de Primavara”. Cu o vechime de 21…

- Autoritatile locale și judetene au facut un apel la cetateni, primari si agentii economici pentru a lua masurile necesare in vederea preintampinarii unor eventuale inundatii, mai ales ca urmatoarele luni se anunta bogate in precipitatii. O alta problema care ar putea sa apara este cea privind alunecarile…

- Ne amintim cu totii fenomenele meteo periculoase care s-au manifestat in 2017 in judetele din vestul tarii: furtuni caracterizate de o amploare fara precedent, care s-au soldat cu 8 persoane decedate si peste 140 de raniti, plus pagube materiale in valoare de 30 de milioane de lei. Potrivit statisticilor…

- Anul trecut, inspectorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava au aplicat 10 amenzi, in cuantum de 301.500 de lei. Astfel, cu cite 35.000 de lei au fost amendate șapte firme, din care patru pentru lipsa actelor privind obiectivele din administrare, doua pentru evacuarea de ape uzate intr-un receptor…