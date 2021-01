Imbracati in costumul traditional sud-coreean ''Hanbok'', doi scufundatori de la acvariul din Seul marcheaza trecerea in noul an salutand vizitatorii cu plecaciuni subacvatice, informeaza Reuters. Invaluiti de lumini misterioase in nuante de galben si albastru, scafandrii de la cel mai mare bazin acvatic din Coreea de Sud, de 2.200 de tone, denumit ''The Ocean'', inoata alaturi de pisici de mare, rechini si alte soiuri de pesti. ''Este o experienta noua si amuzanta caci n-am mai vazut niciodata scafandri imbracati in hanbok si nu am mai vazut nici hanbok…