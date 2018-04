Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a criticat haosul legislativ in stabilirea salariilor, precizand ca potrivit noilor prevederi legale angajaților Spitalului de Psihiatrie Cronici din acest oraș li s-au redus substanțial veniturile. Adrian Popoiu a aratat ca Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret…

- Raed Arafat a explicat ca a facut acest gest pentru a le demonstra sefilor de spital ca in cazul unui incediu real, masinile pompierilor nu ar fi avut cum sa intervina. "Va dau un exemplu, de unde poate sa porneasca o catastrofa. Intr-un spital din tara, am intrat in curte si am gasit ca nu…

- 30 de angajajati ai Spitalului de Neuropsihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca, asistente si infirmiere si-au exprimat astazi nemultumirea fata de noua salarizare. Ei au discutat cu managerul unitatii despre “cresterile salariale”. Managerul unitatii spune ca nu a fost vorba de un protest,…

- Aproximativ o suta de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi au intrerupt, marti dimineata, activitatea pentru a protesta, fiind nemultumiti de cuantumul salariilor nete pe care le primesc. Protestatarii sustin ca sunt nemultumiti de scaderea veniturilor nete in conditiile…

- Spitalul Municipal din Radauți va inchide secția Pediatrie, in perioada 1-10 aprilie a.c., pentru igienizare. Managerul spitalului, Traian Andronachi, a declarat, ieri, ca este vorba atat de igienizarea uzuala practicata de toate spitalele, cat și ca parte a activitații de pregatire a acreditarii, ...

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca nu se asteapta ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din minister sa scada, insa daca vor fi diminuari ministerul este pregatit sa intervina pentru a identifica eventualele cauze. Fifor a subliniat ca aceste scaderi…

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat. Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES…

- Imagini dezolante din Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, cu pereti scorojiti, mobilier ruginit sau cearsafuri in ferestre, au ajuns virale pe retelele de socializare.