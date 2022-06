Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis sa compenseze cate 50 de bani din prețul fiecarui litru de combustibil de carburant la pompa, a anuntat joi premierul Nicolae Ciuca. Masura se va aplica timp de trei luni și e valabila pentru toți consumatorii, nu doar pentru transportatori. Nicolae Ciuca a afirmat ca bugetul alocat…

- Guvernul german intentioneaza sa acorde puteri sporite Autoritatii din domeniul concurentei, pentru ca aceasta sa combata intelegerile intre companiile distribuitoare de carburanti, dupa ce reducerile de taxe introduse in regim de urgenta nu au condus la diminuarile de preturi