Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat saudit a ucis doua persoane intr-un incident armat survenit vineri la baza aeronavala Pensacola din Florida, autorul fiind impuscat mortal de politie, transmit AFP si dpa.Guvernatorul statului Florida, Ron Desantis, a confirmat ca autorul era membru al fortelor aeriene saudite, informeaza…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri dupa-amiaza pe șantierul naval al bazei militare Pearl harbor, in Hawaii, in urma unui schim de focuri, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Doua dintre cele trei persoane ranite se afla in stare grava. Victimele sunt civili. Atacatorul s-ar fi sinucis.Incidentul…

- Mai multe persoane au fost injunghiate, vineri, pe Podul Londrei, de un individ care avea atașata o bomba ce ulterior s-a dovedit a fi falsa și care in cele din urma a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Autoritațile au anunțat ca incidentul este considerat unul de natura terorista. Un alt suspect…

- Echipa FC Ifeanyi Ubah, din prima liga a Nigeriei, se afla pe drum spre meciul de campionat cu Jigawa Golden Stars, club situat in nordul tarii. O banda de hoti a atacat autocarul echopei Ifeanyi Ubah, iar soferul a fost impuscat mortal, informeaza Mirror. Fotbalistii au ajuns la spital! Majoritatea…

- Pe langa atacatorul impușcat mortal de polițiști, doua persoane și-au pierdut viața, vineri, in atacul comis pe Podul Londrei, transmite BBC, citand surse neidentificate, potrivit Reuters. UPDATE. Polițiștii inarmați au impușcat mortal un barbat care ținea un cuțit in mana, pe Podul Londrei, in timp…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…

- Un cetatean roman a fost impuscat mortal de politisti in Jakarta, capitala Indoneziei, dupa ce s ar fi opus arestarii si ar fi incercat sa sustraga arma unui om al legii, iar un al doilea cetatean roman a fost arestat, precizeaza agepres.ro. Cei doi erau implicati intr o serie de infractiuni legate…

- Un imigrant fara documente a fost impuscat mortal, in statul american New Mexico, dupa ce a deschis focul spre agenti ai Politiei de frontiera din Statele Unite, relateaza site-ul agentiei Reuters, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in zona Sunland Park din New Mexico. Agenti ai Politiei…