Satul Periprava, izolat între ape De cand cu razboiul din Ucraina, satul Periprava din Delta Dunarii se confrunta, pe langa vechile și statornicele probleme, cu inca una: nu exista mijloc de transport catre Tulcea. Inainte sa fie interzisa navigația pe brațul Chilia de catre Capitania Tulcea, oamenii se duceau dupa butelii, dupa materiale de construcții, dupa motorina, dupa paine și dupa ce avea fiecare nevoie, la Sulina sau la Tulcea cu vaporul. De cand cu razboiul, mai precis dupa ce la Ismail, oraș aflat in Ucraina, dar in apropiere de granița cu Romania, au cazut bombe, brațul Chilia, frontalier, a fost inchis.

