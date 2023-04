Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat ca, dupa incheierea contractului și a activitatilor in zona asa-zisei operațiuni militare ruse din Ucraina, peste cinci mii de foști detinuti rusi au fost grațiați, scrie Tass, conform Rador.'In momentul de fata, contractul semnat cu Wagner…

- Potrivit unei note gasite asupa unui miliar rus, comandamentul armatei le-a dat o serie de indicatii oamenilor sai. Una dintre ele este indreptata impotriva militiei Wagner, scrie lalibre.be, citat de Rador.Nu mai exista nicio indoiala ca relatiile nu mai sunt dintre cele mai bune intre armata rusa…

- Ieri la Stockholm, in cadrul unei reuniuni a ministrilor apararii din statele membre UE, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a admis pentru prima data ca orasul Bahmut ar putea cadea in mainile Federatiei Ruse in urmatoarele zile, dupa mai multe luni de lupte intense.Tot ieri, Evgheni Prigojin…

Liderul grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat marti ca in orasul Bahmut din estul Ucrainei asediat de trupele ruse lupta intre 12.000 si 20.000 de soldati ucraineni, care opun fortelor ruse o rezistenta inversunata, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Kremlinul nu comenteaza criticile liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin, la adresa conducerii militare ruse.

- Șeful mercenarilor ruși din Grupul Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat marți doua atacuri verbale impotriva șefilor militari de rang inalt, acuzandu-i ca i-au privat pe luptatorii sai de muniții in ceea ce el a numit o incercare de tradare si de a distruge compania sa militara privata, anunța Rador.…

- O a doua inregistrare video aparuta luni pe retelele sociale arata executia cu barosul a unui rus care a fugit din grupul de mercenari Wagner in timp ce lupta in Ucraina, dupa ce in noiembrie a circulat un alt videoclip care arata eliminarea prin aceeasi metoda a unui dezertor din compania militara…

Grupul de mercenari Wagner din Rusia a incetat sa mai recruteze prizonieri pentru a lupta in Ucraina, a declarat joi fondatorul sau, Evgheni Prigojin, relateaza Reuters, potrivit Rador.