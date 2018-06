Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 6 iunie, in jurul orei 19.30, polițiștii de frontiera au oprit pentru control, in localitatea Bixad, un autovehicul marca Jeep Grand Cherokee, inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un cetațean roman, in varsta de 32 de ani. Cu ocazia controlului efectuat asupra autoturismului,…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit aproape 5.400 de tigari de contrabanda, valorand circa 25.000 lei, ascunse in rezervorul de motorina al unui autocamion, care a fost apoi indisponibilizat in vederea confiscarii. Potrivit unui comunicat remis de…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera ( ITPF) Sighetu Marmatiei au ridicat, in vederea confiscarii, in ultimele 24 de ore, peste 26.000 de pachete de tigari, in valoare de aproximativ 300.000 de lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra, precizeaza…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 24.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, iar trei cetațeni romani, doi din Maramureș și unul din Satu Mare, sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunii de contradanda. Ieri, 25 aprilie a.c.,…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma pentru oprirea unor persoane implicate in contrabanda cu tigari, precizeaza un comunicat de presa al institutiei, remis, vineri, AGERPRES.…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma pentru oprirea unor persoane implicate in contrabanda cu tigari, precizeaza un comunicat de presa al institutiei, remis, vineri, Agerpres."Pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, in valoare de 75.000 lei, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Franța. In data de 31 martie a.c., ora 00.30, la P.T.F. Petea, județul Satu Mare,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism oprit in trafic, pentru control, 500 pachete țigari, marfa pe care șoferul intenționa sa o comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 21 martie a.c., in jurul orei 14.00, la nivelul Sectorului…