Șase săptămâni până la Examenul de Evaluare Națională 2022 A ramas mai puțin de o luna pana la incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a. Potrivit calendarului stabilit de MEC, inscrierile la Evaluarea Naționala 2022 incep pe 30 mai, iar prima proba, cea de romana, va avea loc pe 14 iunie. Rezultatele finale dupa contestații vor fi afișate […] Articolul Șase saptamani pana la Examenul de Evaluare Naționala 2022 apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

