Șase răniți, printre care un copil, răniți într-un accident rutier Sase persoane au fost ranite, intre care si un copil de cinci ani, in urma unui accident dintre doua autovehicule, produs aseara, in comuna Balauseri, de DN13.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, doua dintre victime erau incarcerate.„Circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers. Se deplaseaza si un echipaj pentru transport victime multiple (…) In urma accidentului rutier au rezultat in total sase victime: un minor, cinci ani – cod rosu, cinci adulti – cod galben. Toate victimele sunt preluate de catre echipaje medicale aflate la locul evenimentului”,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite, intre care si un copil de cinci ani, in urma unui accident dintre doua autovehicule, produs duminica seara, in comuna Balauseri, de DN13. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, doua dintre victime erau incarcerate. „Circulatia este…

- Sase persoane au fost ranite, intre care si un copil de cinci ani, in urma unui accident dintre doua autovehicule, produs duminica seara, in comuna Balauseri, de DN13. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Horea" al judetului Mures, doua dintre victime erau incarcerate. C„Circulatia este…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, doua dintre victime erau incarcerate."Circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers. Se deplaseaza si un echipaj pentru transport victime multiple (...) In urma accidentului rutier au rezultat in total sase victime:…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs joi dimineata pe DN 28, in comuna Valea Lupului, la intrarea in municipiul Iasi, in evenimentul rutier fiind implicate o ambulanta pentru transport persoane dializate si o autospeciala a unui operator de salubritate. ‘Sunt asistate patru persoane,…

- Sambata, 5 noiembrie, la ora 11.00, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a remis un buletin informativ despre accidentul care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe DJ 151A in localitatea Șaulia, soldat cu decesul conducatorului auto. "In…

- In perioada 24 octombrie – 29 noiembrie 2022, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU "Horea" al județului Mureș, incepe selecția pentru o noua serie de voluntari, prin programul "Salvator din pasiune". "???????????????????????? ????????????????, ???????????????????????????????????????????? ????????…

- Un om a murit si trei au fost raniti, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 79, la iesire din municipiul Arad. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme si un autocamion. La fata locului au intervenit o autospeciala…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intre care un copil de cinci ani, intr-un accident care a avut loc, sambata, pe autostrada A1 Deva - Timisoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.