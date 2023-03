Șase pinguini, operați de cataractă Șase pinguini in virsta au primit lentile oculare personalizate in timpul unei intervenții chirurgicale de indepartare a cataractei. Procedura care reprezinta o premiera mondiala a fost realizata la o gradina zoologica din Singapore. Medicii veterinari de la Mandai Wildlife Group au anunțat ca șase pinguini batrini au fost supuși unei operații de cataracta in urma cu doua luni și ulterior și-au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

