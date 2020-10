Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 oct - Sputnik. Procurorul general Aleksandr Stoianoglo a declarat astazi in cadrul unei conferințe de presa ca Turcia nu a raspuns inca solicitarii de extradare a lui Vlad Plahotniuc, chiar daca a fost confirmat oficial ca acesta se afla pe teritoriul sau. Cu toate acestea, au fost facute…

- CHIȘINAU, 7 oct - Sputnik. Liderul Partidului Unitații Naționale, Octavian Țicu, s-a lansat in campania electorala in orașul Ungheni, raionul sau de baștina. © Sputnik / Mihai Caraus. Igor Dodon: Lansarea in campanie - 7 piloni ai platformei electoraleEl a promis ca, in cazul in care va ajunge…

- CHIȘINAU, 11 sept- Sputnik. Comisia Electorala Centrala a aprobat componența nominala a consiliilor electorale care vor fi constituite din 9-11 persoane desemnate, conform prevederilor legale, de instanțele de judecata, consiliile raionale sau municipale, precum si de partide sau alte organizații…

- PodcasturiMidrigan, despre frauda bancara: Nu exclud ca au ramas persoane șantajate Astazi, in cadrul unui briefing de presa procurorul general, Alexandr Stoianoglo a oferit noi informații despre furtul miliardului. Procurorul a declarat ca la investigarea fraudei bancare practic nimeni nu conlucreaza…

- CHIȘINAU, 24 aug – Sputnik. Astazi incepe perioada electorala pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna, informeaza Comisia Electorala Centrala printr-un comunicat de presa. Potrivit legii, durata perioadei electorale este de 90 de zile și se finalizeaza odata cu confirmarea rezultatelor…