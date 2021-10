Șase localități mureșene, rată de vaccinare sub 10%! La data de 5 octombrie 2021, șase localitați din județul Mureș aveau o rata de vaccinare impotriva COVID-19 mai mica de 10 procente, potrivit celei mai recente raportari facuta publica pe pagina web www.vaccinare-covid.gov.ro. Conform sursei citate, localitațile mureșene cu cea mai slaba rata de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 sunt urmatoarele: 1. Viișoara: 6,31%; 2. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

