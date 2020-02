Stiri pe aceeasi tema

- Peste 61% dintre locuitorii planetei, adica 4,78 miliarde de persoane, dețin un telefon mobil, iar 45,12% (3,5 miliarde) au un smartphone, cu peste 1 miliard mai multe persoane decat in anul 2016, potrivit Statista.com. Cu toate acestea, cunoscutul psiholog Alexandru Pleșea afirma ca radiațiile electromagnetice…

- Incendiile de vegetatie vor deveni mai frecvente in contextul in care schimbarile climatice incalzesc Pamantul, iar comunitatile vor trebui sa se adapteze, au avertizat experti internationali citati vineri de agentia DPA. Incendiile de vegetatie care continua sa devasteze zone din Australia…

- Cresterea economica a Romaniei va ajunge la 4,2% in 2019, dar va incetini in 2020 la 2,8%, sunt de parere expertii Euler Hermes, companie cu activitate in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor. Conform unui studiu publicat miercuri, cresterea reala a PIB-ului Romaniei a incetinit…

- Cel mai recent film din trilogia "Star Wars" a atras atentia atacatorilor cibernetici chiar inainte de premiera si a dus la crearea de site-uri frauduloase si fisiere malware, atrag atentia expertii Kaspersky. "Atentia publica asupra "Star Wars: The rise of Skywalker", a carui premiera este pe 19 decembrie,…

- Un barbat din Roșia Montana, in varsta de 37 de ani a fost identificat de polițiștii din Alba ca fiind suspect intr-un caz de furt. Mai exact, la data de 12 decembrie 2019, in jurul orei 11.00, polițiștii din Abrud au fost sesizați de catre o femeie din comuna Ciuruleasa, cu privire la faptul ca […]

- In cadrul unui eveniment, meniul, mancarea și bautura sunt poate cele mai costisitoare, dar și cele care fac publicul participant sa se simta bine. Spun unii, fara muzica și meniu bun nu ai cum sa intreții atmosfera la un party. Pentru ca la capitolul bauturi exista atat de multa diversitate, un trend…