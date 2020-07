Sase ani de la doborârea aeronavei MH-17 La implinirea a sase ani de la doborarea aeronavei MH-17, Ministerul Afacerilor Externe comemoreaza cele 298 de victime care si-au pierdut viata in tragicul accident si transmite un mesaj de profunda compasiune si solidaritate familiilor acestora. Ministerul Afacerilor Externe va continua sa pledeze in favoarea cooperarii pentru clarificarea circumstantelor prabusirii aeronavei MH-17 si tragerea la raspundere a celor responsabili, in conformitate cu prevederile rezolutiei Consiliului de Securitate 2166 din 2014. Ministerul Afacerilor Externe saluta progresele realizate in cadrul procedurilor penale… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va da in judecata Rusia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului "pentru rolul sau in distrugerea zborului MH17 " al Malaysia Airlines in urma cu sase ani deasupra estului Ucrainei, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP.

