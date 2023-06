Stiri pe aceeasi tema

- Turneul final al Campionatului European de Tineret va fi organizat, in perioada 21 iunie - 8 iulie, in Romania și Georgia. Chiar daca mai sunt doua saptamani pana la debutul competiției, la stadionul Cluj Arena mai sunt lucruri de facut.

- Romania a invins Belarusul, scor 2-1 in al doilea meci din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Cea mai mare nota primita in tabara „tricolorilor” a fost 7, pe care au obținut-o 3 jucatori ai naționalei Romaniei. Andrei Burca și Nicolae Stanciu, marcatorii golurilor Romaniei,…

- Romania – Belarus este al doilea meci al „tricolorilor” in preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Echipa lui Edi Iordanescu a caștigat prima partida, desfașurata in Andorra, dar testul in fața propriilor suporteri va fi mult mai dificil. Duelul se va desfașura marți, 28.03.2023,…

- Azi, Romania U21 disputa un nou amical, de aceasta data in compania Germaniei, la Sibiu. Pentru antrenorul Emil Sandoi și elevii sai este ultimul test inainte de Euro 2023 (21 iunie - 8 iulie), gazduit de țara noastra impreuna cu Georgia. In precedentul joc, "tricolorii" au pierdut cu Portugalia (0-2),…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste pentru primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2024 care va avea loc in Germania. „Tricolorii” vor juca sambata, cu incepere de la ora 21:45, pe terenul celor din Andorra.La prima vedere meciul pare unul usor, dar elevii…

- Naționala de fotbal U21 a Romaniei continua pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania și Georgia. Selecționata pregatita de Emil Sandoi va disputa in luna martie doua meciuri amicale impotriva selecționatelor similare din Portugalia și Germania.Tricolorii se vor duela cu Portugalia,…

- CS Universitatea Craiova, clubul ocolit de Edi Iordanescu in materie de jucatori convocați la naționala mare, trimite cei mai mulți jucatori la Romania U21, selecționata pregatita de olteanul Emil Sandoi. Emil Sandoi, selecționerul naționalei U21, a anunțat, sambata, lotul „tricolorilor” mici pentru…

- Romania este una dintre gazdele Euro U21, alaturi de Georgia. Cu 100 de zile inainte de debutul turneului final, Ianis Hagi și-a amintit de momentele magice din 2019, cand „tricolorii mici”, care il aveau și pe el in componența, au jucat in semifinalele Euro 2019.Intre timp, Ianis Hagi a fost ales ambasador…