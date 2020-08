Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Zilei de 13 augustOrtodoxeMutarea moastelor Sf. Cuv. Maxim Marturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei si DositeiGreco-catoliceAducerea moastelor Sf. Maxim Marturisitorul la ConstantinopolRomano-catoliceSs. Pontian, pp. m. si Hipolit, pr. m.; Ioan Berchmans,…

- Sarbatoarea aminteste crestinilor de momentul in care apostolii Petru, Iacob si Ioan, rugandu-se impreuna cu Isus pe muntele Tabor din Galileea, au vazut cum chipul Mantuitorului s-a schimbat, fata ii stralucea ca soarele, iar hainele i se facusera albe ca zapada. In traditia populara, Probejenia marcheaza…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Proroc Ilie in fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un proroc evreu este mentionat in cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament in capitolele 17-20. In Noul Testament, Mantuitorul nostru, Iisus Hristos aduce aminte de Ilie cand vorbeste…

- Ștefan cel Mare al Moldovei a fost casatorit de trei ori, de fiecare data luandu-și de sotie o reprezentanta a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxa. Mai intai, Ștefan s-a casatorit, in vara anului 1463, intr-un context in care planuia organizarea unei cruciade ortodoxe impotriva Imperiului…

- Un moment SPECIAL, la Bistrițeanul Live, zilele trecute: Vasile Borș, primarul din Maieru, a vorbit despre sarbatoarea de Rusalii, despre Facultatea de Teologie pe care a absolvit-o și regretul de a fi sau a nu fi preot. Totodata, ne-a oferit in dar și o emoționanta priceasna, dedicata Duhului Sfant,…

- Astăzi, la 40 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paşti, creştinii ortodocşi prăznuiesc Înălțarea Domnului cunoscută în popor sub denumirea de Ispas. Cu aceasta ocazie, șeful statului, Igor Dodon, i-a felicitat pe credincioși, urindu-le tot ce e mai bun. {{441384}}„Această zi amintește…