Sărbători în familie. Haideți să transformăm Crăciunul într-o zi magică pentru copii! Doar cateva zile ne mai despart de miracolul Nașterii Pruncului Sfant și a bucuriei care insoțește marea sarbatoare. De altfel, toate sarbatorile de iarna, incepand cu cea a Craciunului, sunt motiv de bucurie pentru intreaga familie. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 528, ediția print Copilul este, insa, cel mai fascinat de atmosfera de vis care se creaza in aceasta perioada a anului. Și asta nu numai pentru ca participa cu drag la impodobirea bradului, ca nici nu atipește bine in seara de Ajun și batranul Moș Craciun intra pe hornul casei și-i lasa jucariile preferate sub brad, ci… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

